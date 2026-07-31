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Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar

Bölgesel savaşlar ve küresel belirsizlikler turizm hareketliliğini yavaşlatsa da Türkiye, 2026’nın ilk yarısında 25,7 milyar dolar turizm geliri elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turistlerin günlük harcaması ve ortalama kalış süresindeki artışa dikkat çekti.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yılın ilk altı aylık turizm verilerini açıkladı. Türkiye bu dönemde 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlarken turizm geliri geçen yılın seviyesini korudu.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 1

Yılın ilk yarısında küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Bakan Ersoy, özellikle ikinci çeyrekte İran-İsrail-Amerika hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat talebini, hava trafiğini ve rezervasyon süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Buna rağmen Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu vurgulayan Ersoy, sektörün son yıllarda hayata geçirilen politikalar sayesinde çok daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 2

SEKTÖRE 66 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bakan Ersoy, turizm sektörünün finansman ve istihdam yapısını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi kapsamında 60 milyar liralık kredi imkânı sağlandığını hatırlattı.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 3

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni destek modeliyle sigortalı başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği verildiğini belirten Ersoy, sektör için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.

Konaklama vergisi oranının da yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildiğini anımsatan Ersoy, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle Türk turizminin küresel gelişmeler karşısında yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 4

TÜRKİYE TURİZMİ KRİZLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada jeopolitik risklerin her zaman var olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, 2018 yılından itibaren sektörü krizlere karşı daha dayanıklı hale getirecek adımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni kaynak pazarlara yönelinmesi ve dünyanın dört bir yanında yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bu stratejinin temelini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, savaşın başladığı ilk andan itibaren sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde hareket ederek tanıtım, pazarlama ve kapasite planlamalarını hızla güncellediklerini söyledi.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 5

Ersoy, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada krizler dün de vardı, bugün de var. Biz sektörümüzü bu gerçekliğe göre hazırladık. Gelişmeleri doğru okuyup ihtiyaç duyulan adımları zamanında atarak süreci başarıyla yönetiyoruz." dedi.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 6

“GÜVENLİ VE GÜÇLÜ DESTİNASYON KİMLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK”

Türkiye'nin güvenli ve güçlü destinasyon kimliğini uluslararası alanda daha da pekiştirdiğini vurgulayan Ersoy, TGA aracılığıyla hazırlanan ve Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtan mini dizilerin 5 milyarı aşkın izlenmeye ulaştığını açıkladı.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 7

Yılın ilk yarısında Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi uluslararası sanatçıların konserlerine yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağlandığını belirten Ersoy, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenmesi ve Formula 1'in 2027 yılı itibarıyla yeniden İstanbul'a dönecek olmasının Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 8

Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu uluslararası organizasyonlarla bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 9

GELİR KORUNDU, TURİST DAHA FAZLA HARCADI

Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayında Türkiye 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırladı. Turizm geliri 25 milyar 746 milyon dolar ile geçen yılın seviyesini korudu.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 10

İlk altı aylık dönemde kişi başı gecelik harcama 106 dolardan 109 dolara yükselirken, yabancı ziyaretçilerde kişi başı gecelik harcama 122 dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı ikametli vatandaşların kişi başı gecelik harcaması ise 70 dolardan 75 dolara çıktı.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 11

Ortalama kalış süresi de 9,96 geceden 10,01 geceye yükselirken, yılın ilk altı ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 12

Ersoy konuşmasının sonunda, "Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 13

Bakan Ersoy konuşmasının sonunda, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların, savaşan taraflarca da tarafından takdirle karşılanıyor olması, TGA'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin; bölgede yer almamız sebebi ile Türkiye’ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz” dedi.

Bakan Ersoy ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı: Savaşın gölgesinde turizmden 25,7 milyar dolar 14

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy Turizm
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