Bakan Ersoy turizm hedefini açıkladı: 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kuşadası’nın benim gönlümde ayrı bir yeri var. Ben 1985 yılında turizm sektörüne Kuşadası’nda başladım. Bu yıl Türkiye olarak turizmdeki hedefimiz 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir elde etmek” dedi.

Ersoy, birtakım temaslarda bulunmak için geldiği Aydın’da, bölgede faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle Kuşadası’nda düzenlenen turizm istişare toplantısında bir araya geldi. Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Esat Altungün, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkan Yardımcısı Serdar Köroğlu, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda turizmci katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin iş birliği içinde çalışmasının önemine değindi. Kuşadası’nın turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Savaş, kente turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“2028 YILINA KADAR İDDİALI HEDEFLER KOYDUK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Kuşadası’nın kendisi için önemli bir turizm kenti olduğunu belirterek, “Ben 1985 yılında turizm sektörüne burada başladım. Bu nedenle Kuşadası’nı çok iyi biliyorum. Dünyada pandeminin olumsuz etkilerini turizm sektöründe Türkiye olarak en hızlı atlatan ülkelerden biri olduk. Turizm sektörü açısından aslında 2023 yılı da zordu. Deprem felaketi ve Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşa rağmen geçen yıl da rekor bir yıl olarak karşımıza çıktı. Rakamlara bakacak olursak 54,3 milyar dolarlık 56,7 milyonluk bir ziyaretçiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iyi verilerini elde ettiğimiz bir yıl oldu. Bundan sonra Türkiye 2028 yılına kadar çok iddialı hedefler koydu. Her sene rekorlar kırmayı amaçlıyoruz. Bu yıl Türkiye olarak turizmdeki hedefimiz 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir elde etmek. İlk veriler de çok iyi geliyor. Kuşadası kruvaziyer turizmi açısından da çok değerli bir kentimiz. Kuşadası Limanı’na 2024 yılında da inşallah çok daha fazla gemiyle yolcu gelecek” ifadelerine yer verdi.

“KAZI BÜTÇELERİNİ ARTIRDIK”

Türkiye’nin arkeolojik zenginliğinin yüzde 10’unun kazılarla ortaya çıkarıldığını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hala bu zenginliklerin yüzde 90’ı aslında toprak altında. Eğer kazdıklarınızı koruyamayacaksanız, restore edip üst yapıyı oluşturamayacaksanız toprak altında kalması daha faydalı olur. Doğru ve düzenli bir kaynak aktarımı yapmanız lazım. Önce kazmalı sonra korumalı sonra restore etmelisiniz, peş peşe götürürseniz o zaman kazmak faydalı. Ama bunlar bizi turizmde rakiplerimizden ayrıştıran, cazibe noktası olmamızı sağlayan ürünlerimiz. İşte bugün Afrodisias’da göreceksiniz çok ciddi bütçeler ayırdık. Şöyle örnek vereyim. 2019’da bizim kazı bütçemiz 36,7 milyon liraydı. Geçen sene bu rakamı kazı ve restorasyonu da dahil ederek 1,1 milyar liraya çıkardık. Bu seneki bütçemiz de 6 milyar lira olacak. Yani çok ciddi şekilde bütçeleri artırıyoruz. Kazı başkanlarımız, bize projelerini gönderiyor ve hızlı bir şekilde bu sene itibariyle bütün projeleri hayata geçiriyoruz."

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





