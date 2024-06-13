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Bakan Göktaş duyurdu: Bayram öncesi destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılıyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 10:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Evde Bakım Yardımı ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Bakan Göktaş, söz konusu ödemelerin Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacağını söyledi. Ödemelerin toplam tutarı ise 4.2 milyar TL olarak duyuruldu. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapılacak.

Bakan Göktaş duyurdu: Bayram öncesi destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek yarın toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

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“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN BAKIMLARININ EVDE YAPILMASINI ÖNCELİYORUZ"

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

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ÖDEMELER YARIN HESAPLARDA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz.

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Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahinur özdemir
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