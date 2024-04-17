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Bakan Göktaş duyurdu! Destek ödemeleri programında bütçe artırıldı

17.04.2024 09:56
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı’nın bütçesinin artırıldığını duyurdu. Söz konusu programdan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalıkları olan vatandaşlar yararlanıyor.

Bakan Göktaş duyurdu! Destek ödemeleri programında bütçe artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı’nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar TL’ye yükselttiklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını bildirdi.

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"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlık olarak, yaşlı ve engelli vatandaşların sağlıklı ve aktif hayat sürmeleri için çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, “Sosyal hizmet modellerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve günün şartları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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BÜTÇE 2.8 MİLYAR TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ulusal Vefa Programı’na yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 1,6 milyar TL kaynak aktardıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı’nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar TL’ye yükselttik” diye konuştu.

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ÜLKE GENELİNDE UYGULANIYOR

Ekiplerin engelli ve yaşlı vatandaşların hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağlayacaklarının altını çizen Bakan Göktaş, ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bu kaynağın aktarılacağını bildirdi.

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128 BİN KİŞİ YARARLANDI

Ulusal Vefa Programı aracılığıyla ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “2022 yılının Ağustos ayında ulusal program haline getirdiğimiz Ulusal Vefa Programından şimdiye kadar yaklaşık 128 bin vatandaşımız yararlandı” ifadelerini kullandı.

Yaşlı ve engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımını artırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarını korumak üzere farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması yönünde de her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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