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Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.04.2024 09:08
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine dair bilgilendirme yaptı. Bakan Göktaş, 4,8 milyar TL tutarındaki ödemeleri hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Nisan ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi. Göktaş, aylıklara ilişkin olarak, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her alanda yanındayız" değerlendirmesini yaptı.

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Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

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"DÜZENLİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI GELİŞTİRİYORUZ"

Bakan Göktaş, Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

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Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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