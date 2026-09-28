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Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan yeni evli çiftin ilk misafiri oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden yararlanarak yeni yuva kuran Esmanur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin İstanbul Bahçelievler'deki evlerinin ilk misafiri oldu.

Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan yeni evli çiftin ilk misafiri oldu

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamındaki İstanbul ziyaretinde, 10 Eylül'de Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak yuva kuran 24 yaşındaki Esmanur ve 27 yaşındaki Yiğit Çetinkaya'nın evlerine konuk oldu. Genç çiftin kendisine ikram ettiği kahveyi içen Göktaş, çiftin evlilik öncesi eğitim süreci ve bu süreçteki hazırlıkları hakkında sohbet ederek, yeni evli çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonuyla gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, Gabar ve Filyos başta olmak üzere ülkemizin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerin bu fon aracılığıyla gençlerin geleceği için sunulduğunu belirtti.

Evlilik kredisinden yararlanan gençlerin sosyal konut projelerinde öncelikli olarak desteklendiğini hatırlatan Göktaş, ayrıca İŞKUR aracılığıyla istihdam imkanlarından da yararlanmalarının sağlandığını belirtti.

Yeni evli çiftleri yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde desteklemeye devam edeceklerini bildiren Göktaş, gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olacaklarını vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Mahinur Özdemir Göktaş
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