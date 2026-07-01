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Bakan Göktaş: Kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde çocukların gelişimi ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş: Kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile son dönemde bazı kreşlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan standart dışı uygulamalarla mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmak adına ne gibi düzenlemeler yapıldığına ilişkin soru üzerine Göktaş, Bakanlık olarak bu konuda çok hassas bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

Göktaş, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız." dedi.

"81 İLİMİZDE TÜM MERKEZLER İÇİN ORTAK KURALLAR OLUŞTURUYORUZ"

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağının altını çizen Göktaş, "Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktaran Göktaş, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle de takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.

Bakan Göktaş: Kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirdik 1

Göktaş, düzenlemeyle yerel yönetimlerin hizmet sunma süreçlerini sağlam bir hukuki altyapıya kavuşturarak kapasitelerini artırdıklarını dile getirdi.

Her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz"
Merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydeden Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını söyledi.

Bakan Göktaş, kreş ve gündüz bakımevlerine sadece birer bakım merkezi gözüyle bakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz bu merkezleri çocuklarımızın gelişimini destekleyen, aile refahını güçlendiren, ebeveynlerin iş ve aile yaşamı arasında denge kurmalarına katkı sağlayan ve toplumsal kalkınmayı destekleyen stratejik sosyal politika araçları olarak değerlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeni düzenleme, aile odaklı politikalarımızı güçlendirmek ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına son derece önemli bir adımdır."

Öte yandan, çocukların güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin evlatlarımız ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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