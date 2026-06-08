FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Işıkhan: 5 ayda 590 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-mayıs ayları arasında; 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Bakan Işıkhan: 5 ayda 590 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un çalışmalarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan: 5 ayda 590 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik 1

Bakan Işıkhan, "İnsanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Ocak-mayıs ayları arasında; 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımlara atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'5 bin TL verseniz dahi yapmak istemiyor' İşçi bulamıyorlar'5 bin TL verseniz dahi yapmak istemiyor' İşçi bulamıyorlar
Esnaf ve sanatkarlara 23 yılda 803 milyar lira kredi sağlandıEsnaf ve sanatkarlara 23 yılda 803 milyar lira kredi sağlandı

Anahtar Kelimeler:
vedat ışıkhan kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi

Petrol yükseldi, altın düştü: Orta Doğu'da tansiyon yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.