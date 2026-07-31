Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el Tesla ilanına rekor ceza!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında yürütülen denetimler kapsamında bir satıcıya idari para cezası uygulandığını açıkladı.

VATANDAŞIN İHBARIYLA İNCELEME BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaş ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin ikinci el bir Tesla’nın üretici tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilana koyulduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Otomotiv Ticareti Dairesi’nce yapılan inceleme sonucunda, mevzuata aykırı hareket eden satıcıya 325 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında “liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi” nedeniyle 325 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."