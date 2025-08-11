FİNANS

  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu" ile bir araya geldiklerini, müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyonu ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
