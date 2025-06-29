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Bakan Işıkhan'dan kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarına dair açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının yaşadığı ve "çözülemez" denilen sorunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan'dan kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarına dair açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2002'den bugüne kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirdiklerini belirtti.

Kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47'den yüzde 75'e, sendikalı kamu personeli sayısının da 650 binden 2,3 milyona ulaştığını aktaran Işıkhan, en düşük devlet memuru aylığını 392 liradan 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkardıklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan, kamu çalışanlarına bir derece verilmesini sağladıklarını, disiplin cezalarını affettiklerini ve disiplin kurullarında sendika temsilcilerine yer verdiklerini anımsattı.

Aile yardımını ve çocuk yardımını artırdıklarını belirten Işıkhan, engelli yakını olan memura tayin kolaylığı getirdiklerini, refakat izni tanıdıklarını, banka promosyonlarını kamu çalışanlarına yönlendirdiklerini kaydetti.

Işıkhan, sözleşmeli personelin sendikalara üye olabilmesinin önünü açtıklarını, Anayasa değişikliğiyle toplu sözleşme hakkını kamu görevlilerine kazandırdıklarını, toplu sözleşme primini ikramiyeye dönüştürdüklerini hatırlattı.

"2023'TE 460 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO VERDİK"

"Kamu çalışanlarımızın yaşadığı ve çözülemez denilen sorunları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çözüme kavuşturduk." ifadesini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru hakkı getirerek sürece denge kattık. Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık. Sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerini, öğretmenlerimizin tazminatlarını artırdık. 2011 ve 2013'te toplam 280 bin, 2023'te ise 460 bin sözleşmeli personele kadro verdik. Hacca gitmek isteyen memurlarımıza ücretsiz izin hakkı sunduk. Cuma namazı saatine yönelik izin düzenlemesini kararlılıkla sürdürdük. Gelir vergisinden asgari ücret kadar muafiyet sağladık. 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge reformunu gerçekleştirdik."

Bakan Işıkhan, CHP'nin AYM'ye götürüp iptal ettirdiği Toplu Sözleşme İkramiyesi'ni yeniden düzenleyerek, sendika üyesi kamu görevlilerine yeniden ödenmesini sağladıklarını, üniversitelerdeki idari personelin yer değişikliği sorununa çözüm geliştirdiklerini aktardı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kamu çalışanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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