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Bakan Işıkhan duyurdu: Yaşlılık Sigortası geliyor

05.01.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı **Vedat Işıkhan**, yaşlılık sigortasının hayata geçirileceğini söyledi. Işıkhan, *"Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var" *dedi.

Bakan Işıkhan duyurdu: Yaşlılık Sigortası geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni bir uygulama hazırlığı içinde olduklarını belirterek Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçireceklerin açıkladı. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığını hatırlatan Işıkhan, " Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Konfederasyonunca düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Işıkhan, "Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiçbir yerinde yok." dedi.

Işıkhan, "Yaşlılık sigortasını da hayata geçireceğiz. Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.


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