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Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranının mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin iş gücü verilerinde de olumlu seyrinin devam ettiğini belirten Işıkhan, "Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı, 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta da azalan işsizlik oranı, aynı dönemde 0,3 puan gerileyerek yüzde 15,4 oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi! 1

İstihdamı destekleyici politikalarının olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam sayısı aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. İş gücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uyguladığımız temel politikalarımız sayesinde iş gücümüz, aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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