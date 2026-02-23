FİNANS

Bakan Kacır ayrıntıları açıkladı: İmalat sanayine 100 milyar liralık destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık yeni finansman paketini açıkladı. Buna göre KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi kullanabilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Bakan Kacır, 'İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'nde 100 milyar liralık yeni finansman paketini duyurdu. Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını belirten Bakan Kacır, son 23 yılda imalat sanayisinde katma değerin 41 milyar dolardan 241 milyar dolara, yıllık ihracatın ise 36 milyar dolardan 273 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK YÜKSELİYOR

Türkiye'nin pandemi sonrası dönemde sanayi üretimini yüzde 31,5 artırarak Almanya, İtalya ve Fransa'dan pozitif ayrıştığını belirten Kacır, enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımların orta ve uzun vadede sanayicinin finansman maliyetlerini düşürerek öngörülebilirliği güçlendireceğini ifade etti.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR DA DAHİL EDİLDİ

Dengeleme sürecinde yatırımın, istihdamın ve üretimin hız kesmemesi için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Kacır, 2030'a kadar 30 milyar dolar devlet desteğini öngören HIT-30 Programı ve proje bazlı teşviklerle Türkiye'ye kritik teknoloji yatırımları kazandırdıklarını, dış ticaret açığını azaltacak projeleri önceliklendirdiklerini anlattı.

Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında 2 bin 440 işletmenin 38,4 milyar liralık yatırımına finansman sağlandığını belirten Bakan Kacır, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile de 38 işletmenin 1,5 milyar liralık projesinin desteklendiğini ve Refinansman Kefalet Programı'nın devreye alındığını açıkladı.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı ile de 15 bin 803 KOBİ'de 447 bin istihdamın 9,7 milyar liralık destekle korunduğunu ve 17 bin ek istihdam oluşturulduğunu aktaran Kacır, yeni 'İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı' ile çalışan başına desteğin 3 bin 500 liraya çıkarıldığını ve büyük ölçekli firmaların da kapsama alınarak toplam 1,1 milyon istihdamın korunmasının hedeflendiğini söyledi.

100 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PROGRAMI

Kacır, tüm imalat sanayi firmalarının yararlanması için bankalarla hazırladıkları 100 milyar lira büyüklüğündeki finansman programının ayrıntılarına dair de şu bilgileri verdi:

"KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek.

Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Yine finansman programındaki önemli bir destek unsurumuz da doğrudan 3 bin 500 lira maaş desteğinden yararlanamayan sektörlerimizdeki firmalara yönelik olacak.

Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak.

Böylelikle yıllık finansman maliyeti, yüzde 23'e kadar düşmüş olacak. Bu kapsamlı finansman programına işletmelerimiz, mart ayı başından itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından, tahsis edilen finansmana kolaylıkla erişilebilecek."

MARMARA'NIN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Bakan Kacır, küreselleşme ve serbest ticaret döneminin geride kaldığını, yeni dönemde üretim kabiliyeti, teknolojik öz yeterlilik ve bölgesel iş birliklerinin öne çıktığını söyledi. Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısıyla bu sürece hazır olduğunu belirten Kacır, organize ve endüstri bölgelerinin geliştirileceğini, lojistik ağların güçlendirileceğini ve Kalkınma Yolu ile Zengezur Koridoru gibi projelerden azami fayda sağlanacağını ifade etti.

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında Anadolu'da yeni sanayi koridorları oluşturularak Marmara'nın yükünün hafifletileceğini vurgulayan Kacır, uygun finansman imkanlarının çeşitlendirileceğini, model fabrikalarla verimlilik ve dijital dönüşümün destekleneceğini ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

