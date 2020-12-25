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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saate inecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 12:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret, açılış ve inceleme programları kapsamında gittiği Edirne'de, valilikte Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve diğer ilgililerce karşılandı.

Karaismailoğlu, Canalp ve beraberindekilerle bir süre görüştü.

Daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin Anadolu'yla Avrupa'yı birleştirmesi nedeniyle lojistik açıdan son derece önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, bugün Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılışını yapacaklarını ve kültürel değer açısından son derece önemli Uzunköprü ile ilgili müjdeli bir haberi duyuracaklarını ifade etti.

AK Parti'nin varoluş sebebinin aziz millete hizmet etmek olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşur, Türkiye'ye eser bırakmak için çalışır, çabalarız. Bugüne kadar Edirne de bu hizmetlerimizi yakından gördü, yaşadı. Allah'ın izniyle de görmeye devam edecek. Biz, doğu-batı farketmeksizin Türkiye'nin bütünüyle kalkınması için buradayız. Bu anlayışla, bugüne kadar Edirne'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 2020 rakamlarıyla, 3 milyar 841 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik. 2003'te Edirne'de sadece 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, bugün yaklaşık 4 kat artırarak, 261 kilometreye çıkardık. Edirne'mizi bölünmüş yollarla Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'ne bağladık."

Karaismailoğlu, Edirne'de devam eden önemli kara yolu projelerinden birinin de Edirne-Kırklareli bölünmüş yolu olduğunu anlatarak, "Yolun, Edirne il sınırları içinde kalan 21 kilometresinden 4 kilometresi tamamlandı. Kırklareli sınırlarında kalan kesimde 21 kilometrelik kesimi ile birlikte 290 metrelik 6 köprü inşaatları tamamlandı. Projemiz, 2022 yılında tamamlanacak. Edirne'de, Uzunköprü Meriç-Küplü yolunda 20 kilometre yol yenilemesi ile Uzunköprü-Pehlivanköy yolunda 8 kilometrelik yol yapımı ve Edirne-Havsa-Babaeski yolunda bölünmüş yol yenilemelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'DEMİR YOLU KALKINMANIN DİNAMOSUDUR'

Kara yolu ağı dışında demir yolu yatırımlarının da sürdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Her zaman söylediğim gibi, 'demiryolu, ekonomik kalkınmanın dinamosudur.' Yük ve yolcu taşımacılığı tarihinde önemli bir yeri olan demir yolu sektörü, yeni kaynak arayışlarının giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında hem ekonomik oluşuyla hem çevre dostu kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yüksek hızlı tren ağımızı genişleterek, şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlarımıza konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanı sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülkenin avantajlı konumunu demir yolu çalışmalarıyla destekleyerek, Türkiye'yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacaklarını dile getirdi.

Bu anlayışın önemli eserlerinden birinin de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin Asya-Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak önemli bir projedir. Bu proje sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu hem yük ve hem de yolcu taşımaya uygun olacaktır. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, AK Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını kat be kat artırdıklarını, artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

'DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUMUZU 12 BİN 800 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Son 18 yılda tüm ulaşım yatırım miktarının 910,3 milyar lirayı aştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkemizde bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23'ten 56'ya çıkararak 'havayolu halkın yolu' ilkemize uygun yatırımlar yaptık. 2003'te dünyada 50 ülke ve 60 noktaya uçarken, bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük atılımlar yaparken, iyi niyetinden şüphe ettikleri kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kaldıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz başımızı işimizden kaldırmadan çalışmaya devam ediyoruz ama art niyetli çevreler her zaman olduğu gibi Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Ancak unuttukları bir şey var, biz Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayız. Türkiye'nin ilerlemesini, her alanda söz sahibi olmasını istemeyenler, son günlerde ilk ihracat trenimizi Çin'e uğurlamamızın ardından yalanlara sarılarak karalama kampanyalarına devam ediyorlar. Oysa gerçek başka. Bizlerin görevi de bu gerçeği milletimize anlatmak. 4 Aralık 2020'de İstanbul Kazlıçeşme'den uğurladığımız,Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treni, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi'an şehrine ulaştı. Trenin Çin'e ulaşmasından dolayı Xi'an şehrinde düzenlenen törene, video konferansı ile katıldık."

Karaismailoğlu, Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük treninin de yola çıktığını anlatarak şunları kaydetti:

"Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, bizler yalanlara geçit vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz. Hep birlikte çıktığımız bu yolda, değerli Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere verdikleri destek ve başarma azminden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle bilinmesini istiyorum ki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, Edirne'nin, Trakya'nın ve tüm ülkemizin hizmetinizdeyiz. Bu vatana ve Edirne'mize yaptığımız, yapacağımız hizmeti yılmadan, yorulmadan anlatacak sizlersiniz. Çünkü Türkiye'yi sevmek, vatanına hizmet etmek bunu gerektirir."

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ona bakarsanız ankara konya arasıda 1 saat 15 dakkaya iniyordu gercektse ankara konya arası 1saat 55 dakika sürüyor hatta bazen 20 saat 15 dakka yalan dolan
hasta insanlar için bu durum normal git ruh doktoruna rahatsız
sen daha hızlısını yap ona binelim dayı birgünde Allah razı olsun de!!!
Çin öyle bir devletki kim ne götürse götürsün alıcısı olan bir ülke Tren yolumuz inşallah daha çok şeyler taşır
@kawlon saman ithal ederiz....
ne yani 3 saat boş mu oturacagiz
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