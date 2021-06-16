Bakan Karaismailoğlu'ndan Mardin-Midyat yolu açıklaması

Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ülkenin dört bir köşesinde, daha güçlü bir geleceğe sahip olmak, gençlere iş sahaları açmak için projeleri milletin hizmetine sunduklarını, yeni projelerin ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Kadim tarihi ile sadece ülke için değil, bölge için de önemli bir kıymet olan Mardin'deki yatırımlara bir yenisini daha eklemek adına bir arada olduklarını aktaran Karaismailoğlu, son 19 yılda, yatırım değeri 1 trilyon 96 milyar lirayı aşan binlerce projeyi ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına kazandırdıklarını belirtti.

Tüm yatırımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve vizyonuyla, Bakanlığın bütün personelinin gece gündüz demeden çalışmasıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, somut projelerle milletin hayatını kolaylaştırdıklarını, insanlara yeni iş ve aş alanları açtıklarını bildirdi.

"Milletimiz, kimin çalışıp, kimin çalışmadığını 19 yıldır çok iyi biliyor. 2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olan mevcut bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 219 kilometreye ulaştırdık. 19 yılda 4,5 katı aşan bir gelişme kaydettik. Bakanlığımızın, stratejik hedeflerinden olan yük ve insan taşımacılığını daha modern, konforlu ve güvenli bir hale getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." diyen Karaismailoğlu, ülkeyi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna getirdiklerini vurguladı.