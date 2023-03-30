Bakan Kurum'dan, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kurum, doğa için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "'30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' vesilesiyle büyük çabalarla, el birliğiyle saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde çok güzel bir noktaya getirdiğimiz 'Sıfır Atık Hareketi'ni dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Bu anlamda 'Uluslararası Sıfır Atık Günü', tüm dünyanın katılım ve katkı sağlayacağı küresel bir çevre seferberliğine öncülük etmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. BM nezdinde 'Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun oluşturulması ise dünyamızın geleceği adına daha kararlı adımlar atmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Asrın felaketinin; Kahramanmaraş depreminin yaralarını sardığımız bu günlerde şunu açık bir yüreklilikle ifade etmek isterim ki; doğal alanları, kültürü, tarihi korunmuş güvenli şehirlerin yolu tamamen insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışın yerleşmesinden geçmektedir. Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev, doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçmektedir. Bu hassasiyetle yaşamak demek, evlatlarımıza havasıyla, suyuyla, toprağıyla tertemiz şehirler, yemyeşil bir ülke bırakabilmek demektir" ifadelerini kullandı.

'33,8 MİLYON TON ATIĞIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ SAĞLADIK'

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar kapsamında çevreci adımlar atıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılı aşkın bir süredir güçlü, çevreci adımlar atarak binlerce yeşil yatırım hayata geçirdik. Tüm süreçlerini milletimizle el ele yürüttüğümüz 'Sıfır Atık' hareketiyle 2017 yılında başlattığımız çevreyi koruma yolculuğumuzda ciddi kazanımlar elde ettik. Bugün 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız artık atıklarını kaynağında ayrıştırıyor. Böylece 33,8 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini sağladık. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27,2'ye yükselttik. 164 bin binada 'Sıfır Atık' sisteminin kurulumunu sağladık. Yürüttüğümüz etkin politikalarla enerjide sanayiye, ulaşımdan ticarete, tarımdan şehirciliğe kadar her alanda hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağladık. Karasal kirliliği azalttık" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Bakanlık tarafından hazırlanan, bilinçsizce doğaya atılan plastik atıkların bir döngü içerisinde yeniden sofralara kadar ulaşma sürecinin anlatıldığı kısa filmi paylaştı.

