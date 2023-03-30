FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Kurum'dan, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' mesajı

Bakan Kurum'dan, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' mesajı

30.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle yayımladığı mesajda, 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranının yüzde 27,2'ye yükseltildiğini ifade ederek, "33,8 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini sağladık" bilgisini paylaştı.

Bakan Kurum'dan, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kurum, doğa için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "'30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' vesilesiyle büyük çabalarla, el birliğiyle saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde çok güzel bir noktaya getirdiğimiz 'Sıfır Atık Hareketi'ni dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Bu anlamda 'Uluslararası Sıfır Atık Günü', tüm dünyanın katılım ve katkı sağlayacağı küresel bir çevre seferberliğine öncülük etmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. BM nezdinde 'Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun oluşturulması ise dünyamızın geleceği adına daha kararlı adımlar atmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Asrın felaketinin; Kahramanmaraş depreminin yaralarını sardığımız bu günlerde şunu açık bir yüreklilikle ifade etmek isterim ki; doğal alanları, kültürü, tarihi korunmuş güvenli şehirlerin yolu tamamen insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışın yerleşmesinden geçmektedir. Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev, doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçmektedir. Bu hassasiyetle yaşamak demek, evlatlarımıza havasıyla, suyuyla, toprağıyla tertemiz şehirler, yemyeşil bir ülke bırakabilmek demektir" ifadelerini kullandı.

bakan-kurumdan-uluslararasi-sifir-atik-gunu-mesaji_2254_dhaphoto1

'33,8 MİLYON TON ATIĞIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ SAĞLADIK'

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar kapsamında çevreci adımlar atıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılı aşkın bir süredir güçlü, çevreci adımlar atarak binlerce yeşil yatırım hayata geçirdik. Tüm süreçlerini milletimizle el ele yürüttüğümüz 'Sıfır Atık' hareketiyle 2017 yılında başlattığımız çevreyi koruma yolculuğumuzda ciddi kazanımlar elde ettik. Bugün 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız artık atıklarını kaynağında ayrıştırıyor. Böylece 33,8 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini sağladık. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27,2'ye yükselttik. 164 bin binada 'Sıfır Atık' sisteminin kurulumunu sağladık. Yürüttüğümüz etkin politikalarla enerjide sanayiye, ulaşımdan ticarete, tarımdan şehirciliğe kadar her alanda hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağladık. Karasal kirliliği azalttık" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Bakanlık tarafından hazırlanan, bilinçsizce doğaya atılan plastik atıkların bir döngü içerisinde yeniden sofralara kadar ulaşma sürecinin anlatıldığı kısa filmi paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapasitenin 5 katı işlem! 1,5 milyon kişi akın ettiKapasitenin 5 katı işlem! 1,5 milyon kişi akın etti
Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi!Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi!
Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…
Anahtar Kelimeler:
Sıfır atık

En Çok Okunan Haberler

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Herkesin korkulu rüyası onun gelir kapısı! Mesleğini bırakıp başladı

Herkesin korkulu rüyası onun gelir kapısı! Mesleğini bırakıp başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.