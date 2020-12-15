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Bakan Kurum duyurdu! Kira düzenlemesiyle ilgili önemli gelişme

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.12.2020 17:39 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdiklerini duyurdu.

Bakan Kurum duyurdu! Kira düzenlemesiyle ilgili önemli gelişme

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdiklerini belirtti. Bakan Kurum, "Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik. Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek" dedi.

'SÖZÜ EDİLEN BEDELLER TAHSİL EDİLMEYECEK'

Bakan Kurum, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedellerin tahsil edilmeyeceğini belirterek, "Sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek" ifadesini kullandı.

KAYNAK:DHA


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