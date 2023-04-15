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Bakan Kurum: "Maalesef Ekrem Bey'in işi polemik''

15.04.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 Nisan'da açılacak olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kurum'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sayın Bakan İstanbul'da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı? Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti" sözleri soruldu. Soruya yanıt veren Kurum, "Ekrem Bey'in işi polemik. Hep engelleniyoruz siyaseti yapıyorlar. Siz konuşmayacaksınız eserleriniz konuşacak" dedi.

Bakan Kurum: "Maalesef Ekrem Bey'in işi polemik''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"17 NİSAN'DA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, 17 Nisan'da açılışı yapılacak olan merkezle ilgili, "Finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecekler. Finansın kalbi burada finans merkezinde atacak. Bu projenin yatırım değeri 65 milyar lirayı bulmuştur. 100 bin kişiyi misafir edecek bir alandan bahsediyoruz.17 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız." dedi.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

Kurum daha sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sayın Bakan İstanbul'da da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A'dan Z'ye sizde. Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti" sözleri soruldu.

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"SİZ KONUŞMAYACAKSINIZ, ESERLERİNİZ KONUŞACAK"

Bakan bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ekrem Bey'in işi polemik. Hep engelleniyoruz siyaseti yapıyorlar. Hep söylüyoruz siz konuşmayacaksınız eserleriniz konuşacak. Yaptıklarınız konuşacak. Biz konuşmuyoruz eserlerimiz konuşuyor. Bir tarafta İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamlamış, diğer tarafta engelleniyoruz bize iş yaptırmayanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz vatandaşı için İstanbul için 1 buçuk milyon konutun dönüşümü için irade koyanlar var. İstanbul'da bayramın ilk gününde açıklayacağız, bir irade koyanlar var diğer tarafta 5 yılda 1500 konut yapamayanlar var. İstanbul'un sorunları için çalışsın. Kendisi değil eserleri konuşsun."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Kentsel dönüşüm

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