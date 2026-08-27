Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti! 27 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Son olarak motorinde büyük bir indirim oldu. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 27 Ağustos 2026 Perşembe ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 27 Ağustos 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorine gece yarısından itibaren yaklaşık 5 lira 36 kuruş indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.29 TL

Motorin: 77.43 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.13 TL

Motorin: 77.27 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.26 TL

Motorin: 78.53 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.57 TL

Motorin: 78.83 TL

LPG: 33.79 TL