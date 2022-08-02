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Bakan müjdeyi duyurdu! Çanakkale bölgesinde 80 milyar dolar değere sahip altın rezervi bulundu

02.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bir ilimizle ilgili rezerv müjdesi geldi. Bakan Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 milyar dolar değere sahip altın rezervi bulunduğunu söyledi. Varank, Türkiye’deki altın üretiminin yüzde 8’ini gerçekleştirilen bölgede hedefin yıllık 3,5 ton altın üretimi olduğunu söyledi. Öte yandan toprak altındaki madenlerin de çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan müjdeyi duyurdu! Çanakkale bölgesinde 80 milyar dolar değere sahip altın rezervi bulundu

Altın, gümüş madenciliğini, “Türkiye açısından elzem.” olarak niteleyen Bakan Varank, bu alanda çok ciddi ithalatlar olduğu düşünüldüğünde bu değerleri asla yer altında bırakmamak gerektiğinin altını çizdi. Varank, madencilik alanında dünya standartlarının ve alınması gereken tedbirlerin çok açık olduğunu vurgulayarak “Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz lazım.” dedi.

TÜMAD MADENCİLİĞİ ZİYARET

Bakan Varank, Çanakkale Lapseki’de üretim yapan TÜMAD Madenciliğe ait madeni ziyaret etti. Bakan Varank’a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti. Ziyarette Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ve TÜMAD Madencilik A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yücel hazır bulundu.

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DÖKÜM YAPTI

İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise ve eldivenleri takarak kontrol eden Varank, potayı devirerek altın ve gümüş madenini döküm kalıbına aktardı.

Daha sonra bir değerlendirmede bulunan Bakan Varank, özetle şunları söyledi:

YILLIK 42 TONLUK ÜRETİM: Burası Türkiye’de altın, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden bir tanesi. Çanakkale programımızda bu tesisi ziyaret etmek istedik. TÜMAD Madencilik Lapseki’de Türkiye’deki altın üretiminin yüzde 8’ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3 buçuk ton altın, 2 buçuk ton gümüş üretmek. 2000 yılında Türkiye’de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye’nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz.

800 İŞLETMEDEN BİRİ: Altın madenciliği stratejik bir alan. Şu anda Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni yatıyor. Burada maden işletmeciliği yapan firma sayımız çok az. TÜMAD Madencilik, dünya standartlarında üretim yapması, çevre ve üretim süreçlerinde aldığı tedbirlerle örnek işletmelerden bir tanesi. Dünyada bu tip üretim yapan 800 altın madeni var. Bunlardan bir tanesi Lapseki’de. Kanada’da madencilik yapan bir firma hangi standartlarda üretim yapıyorsa ondan belki daha iyi bir şekilde üretim yapan bir tesisimiz.

TOPRAK ALTINDA BIRAKILMAMALI: Altın, gümüş madenciliği Türkiye ekonomisi açısından elzem. Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamız gerekiyor. 800 kişi çalışıyor. Maaşları da sordum. Ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. Yüzde 80-90 Lapseki’de Gelibolu’da yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletme.

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KURALLAR ÇOK AÇIK: Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonu ile ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyuna yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa’da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor.

MAKİNE EKİPMANLAR DA YERLİ: Altın madenciliğinde makine ekipmanlar konusu da çok önemli. Burada yerli üreticilerimiz, yerli şirketlerimiz var. Bu şirketteki önemli makine ekipmanların çoğu yerli olarak üretilmiş. Bunun sanayisinin de geliştirilmiş olması bizi açımızdan memnuniyet verici. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, böyle bir katma değeri ülkemize kazandırdıkları için. Bu madenleri biz buradan çıkarmamış olsaydık Türkiye’de satılan altını ithal etmek mecburiyetinde kalacaktık. Biz ülkemizdeki 42 tonluk üretimi arttırmak istiyoruz. Firmalarımızın önünü açacak işlere de önayak olmaya devam edeceğiz.

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YÜZDE 17’Sİ TÜMAD ÜRETİMİ

Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki’de altın ve gümüş madeni bulunan TÜMAD Madencilik AŞ, bugüne kadar 18,2 ton altın ve 31,1 gümüş çıkardı. 2021 yılında Türkiye’de üretilen 39 ton altının 6,8 tonu yani yüzde 17’si TÜMAD tarafından üretildi.

YEREL İSTİHDAM

Yerel satın alma ve yerel istihdam politikası yürüten TÜMAD, işletmelerin tamamında Türk mühendis ve işçilerle çalışıyor. Çalışanların yüzde 70’i yerel halktan seçiliyor. Toplam 2 bin personeli bulunan TÜMAD’ın 800 çalışanı Lapseki’de istihdam ediliyor.

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ÇEVRECİ BAKIŞAÇISI

TÜMAD madenlerindeki tüm faaliyetler, çevreci bir anlayışla yürütülüyor. Madenlerde kuru atık depolama, filtre pres ile susuzlaştırma ve tamamen geçirimsiz kuru atık depolama alanı ile bir üretim yapılıyor. TÜMAD Lapseki Altın ve Gümüş Madeni, Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonunun gerekliliklerini ‘sıfır hata’ ile yerine getirerek sertifikalandırılan ilk Türk Maden İşletmesi özelliğini de taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank rezerv sanayi bakanlığı
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