Bakan Muş duyurdu: Bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek ihracat!

Ticaret Bakanı Muş açıklamasında, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı" dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2'lik artışla 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ithalat 20,7 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı, ilk defa 200 milyar doları aştı. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz, 268,2 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir. Ocak-temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 ocak-temmuz dönemine göre yüzde 16,4 arttı.

Kaynak: DHA



