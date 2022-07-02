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Bakan Muş rekoru duyurdu! "İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamı"

02.07.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de haziran ayında ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını belirterek "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur" açıklamasında bulundu. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, haziran ayı veri bültenini yayımladı. Buna göre, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20 artarak 125 milyar 864 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artışla 177 milyar 230 milyon dolar oldu.

Bakan Muş rekoru duyurdu! "İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamı"

Bakan Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş'un açıkladığı rakamlara göre Türkiye geçtiğimiz haziran ayında ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Geçen yılın haziran ayına göre yüzde 18,5 artış gösteren ihracat tutarı 23,4 milyar dolara ulaştı.

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"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK RAKAMI"

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 6 ayında da devam ettirdiğini belirten Muş, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir."

Haziran ayı ithalatının ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Muş, "Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur." ifadesini kullandı.

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İTHALAT YÜZDE 39,6 ARTTI

Ticaret Bakanlığının haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23 milyar 395 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 39,6 artarak 31 milyar 555 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 29,8 artışla 54 milyar 950 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 184,3 artışla 8 milyar 161 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,1 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak yüzde 93,4'e geriledi.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 870 milyon dolarla Almanya (yüzde 9,8 artış), 1 milyar 554 milyon dolarla ABD (yüzde 15,3 artış) ve 1 milyar 205 milyon dolarla Irak (yüzde 32,2 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da sırasıyla 9 milyar 704 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 862 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 3 milyar 245 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 24,5 artış ve 12 milyar 747 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken bunu sırasıyla yüzde 13 artış ve 8 milyar 114 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 7,9 artış ve 2 milyar 411 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Haziranda sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla yüzde 94,9 ile imalat sanayisi, yüzde 2,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, yüzde 1,7 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

İTHALAT VERİLERİ

Haziranda en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla 5 milyar 66 milyon dolarla Rusya (yüzde 118,3 artışla), 3 milyar 663 milyon dolarla Çin (yüzde 28,6 artışla) ve 1 milyar 995 milyon dolarla Almanya (yüzde 4 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 56 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla 8 milyar 84 milyon dolarla Asya ülkeleri, 8 milyar 54 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 7 milyar 121 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Aynı dönemde, sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla yüzde 72,2 ile imalat sanayisi, yüzde 19,4 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 4,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe hesaplandı.

Haziranda BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 51,2 artışla 25 milyar 709 milyon doları buldu. Söz konusu grubu sırasıyla 3 milyar 197 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 638 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

GTS kapsamında ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20 artarak 125 milyar 864 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 230 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 31,2 yükselerek 303 milyar 94 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 142,5 artışla 51 milyar 367 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71 olarak hesaplandı.

(AA)

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