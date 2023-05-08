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Bakan Nebati'den canlı yayında 'soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı

08.05.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir programda son dönemde artan soğan fiyatları ile ilgili olarak "Soğan fiyatları düşmeye başladı. Şu an soğana bel bağlayanların üretmeye çalıştığı bir algı var" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Nebati, "Biz konut işini çözeceğiz" diyerek konut ve kira fiyatlarının çok kısa sürede normale döneceğini ifade etti.

Bakan Nebati'den canlı yayında 'soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün katıldığı programda ekonomi ile alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Soğan fiyatları düşmeye başladı. Şu an soğana bel bağlayanların üretmeye çalıştığı bir algı var" diyen Bakan Nebati, konut fiyatlarının çok kısa bir süre içerisinde dengeye geleceğini belirtti. Kira fiyatları ile ilgili de konuşan Bakan Nebati, fiyatların kısa sürede normale döneceğini aktardı.

Bakan Nebati'nin açıklamasından satır başları:

"GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ"

Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan yüksek artışlara rağmen enflasyonun geçen yıllara göre daha düşük seyretmesi, 6 Şubat'ta büyük depremde dahi enflasyonun etkilerinin en minimum seviyede kaldığını gördük, biliyorsunuz bu ay da enflasyon düşüş eğilimiyle yoluna devam ediyor.

Bu düşüşün devam etmesi, mevsimsel hava şartlarının değişimi, gübre ve akaryakıt fiyatlarında geçen yıla göre yaşanacak düşüşle birlikte biz zaten gıda ürünlerinin fiyatlarında düşüşü göreceğiz. Eğer hala soğanla siyaset yapıyorlarsa bunların söyleyebildikleri bir şey kalmadı demektir.

"FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI, SOĞANA BEL BAĞLAYANLARIN ÜRETMEYE ÇALIŞTIĞI BİR ALGI VAR"

Soğan mevsimsel şartlardan dolayı bu noktalara geldi. Ama şu an o fiyatlarda değil. Niye? Yeni ürünler çıkıyor ve bu yeni çıkan ürünlerle de soğan fiyatları düşmeye başladı. Şu an soğana bel bağlayanların üretmeye çalıştığı bir algı var.

KONUT VE KİRA FİYATI AÇIKLAMASI

Biz konut işini çözeceğiz. Konut fiyatlarındaki artış, demir fiyatlarından çimentoya kadar birçok alanda artışlar olmuştu. Bundan dört sene önce konut üreticileri konutlarını satmakta zorlanıyorlardı. Aşırı bir arz vardı. Ellerindeki malları bitirmeye çalışıyorlardı. Ellerindeki mallar bitince yenilerini yapmakta geciktiler ve fiyatlar arttı. Şu an biz onlara üretimlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirin diye söylüyoruz. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde konut fiyatları dengeye gelecek.

Kiraların karşılanmasına çok ciddi bir destek veriyoruz. Savaş yüzünden yurt dışından çok gelen oldu. Sonra deprem nedeniyle gelenler oldu. Bu nedenle fiyatlarda artış oldu. Kira fiyatları da çok kısa süre içerisinde normale dönecek."

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Anahtar Kelimeler:
soğan Nureddin Nebati

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