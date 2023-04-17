Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama... "Yurt dışında fiyatlar düştü! Siz neden fiyatları düşürmüyorsunuz?" eleştirilerine yanıt

İstanbul Finans Merkezi'ne bankalarımız taşınmaya başladı. Burası sadece bankaların değil, tüm finans yapıları burayı merkez olarak kullanacak. Bu finans merkezi bir taraftan finans merkezi olurken diğer taraftan da ticaretin merkezi olacak. Bölgesel bir güç olmaya aday olarak burası hazırlandı. Kiralanan alanların yüzde 77'sinin müşterileri hazır olarak faaliyete geçecek.