Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama... "Yurt dışında fiyatlar düştü! Siz neden fiyatları düşürmüyorsunuz?" eleştirilerine yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen TRT Haber yayınına katıldı. Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler, enflasyonla mücadele, enerji fiyatları, Türkiye'nin para politikası ve Togg için özel kredi gibi konulara ilişkin merak edilenleri cevapladı.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:
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İstanbul Finans Merkezi'ne bankalarımız taşınmaya başladı. Burası sadece bankaların değil, tüm finans yapıları burayı merkez olarak kullanacak. Bu finans merkezi bir taraftan finans merkezi olurken diğer taraftan da ticaretin merkezi olacak. Bölgesel bir güç olmaya aday olarak burası hazırlandı. Kiralanan alanların yüzde 77'sinin müşterileri hazır olarak faaliyete geçecek.
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İstanbul'daki en şiddetli depremler planlanarak binalar hazırlandı. Tedbirler alınarak hazırlıklar yapıldı. Tüm yapıları bir araya getirerek organizasyon gerçekleştirildi. Herhangi bir sıkıntı yok.
- Yurt dışından gelen fonlar burayı bir merkez olarak belirleyecek. Ukrayna savaşından sonra Türkiye salgından elde etmiş olduğu başarının ardından İstanbul merkeze dönüştürülen bir yer. Dünyadaki herhangi bir yerde sorun olursa burası tedarik açısından avantajlı bir konumda. Dünyanın birçok yerinde ticaretin gerçekleşmesi için İstanbul merkez olarak belirlendi.
TÜRKİYE'NİN PARA POLİTİKASINDA SON DURUM
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Türkiye ekonomi modeli hedeflenenlerin büyük bir kısmına ulaşmış durumda. Geçen yıl bu zamanlarda ABD'de toplantılara katılıyorduk. Temel açmaz savaştı oradaki toplantılarda. Savaştan dolayı kaygılar üst düzeydeydi. Enerji fiyatları, gıda arz güvenliği ve emtialardaki yükseliş de kaygıları şiddetlendirdi. Faizleri artırmak, üretimi kısmak, ekonomiyi yavaşlatmak politikası vardı.
- Bizim temel duruşumuz önce insanı yaşat anlayışı üzerine kurulu. İnsanların işsiz kalmasını göze almayacağız, üretimi devam ettireceğiz ve büyümeden taviz vermeyeceğiz anlayışımız vardı. Ben onlara sorduğumda geçiştirme şeklinde cevaplar aldım. Türkiye'nin potansiyeli büyümeden yana. Biz enflasyonu yavaş yavaş indirerek büyümeyi devam ettireceğiz planımızı anlattık.
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Yatırımlarımızda bir gerileme yok. 10 çeyrektir büyümemiz devam ediyor. Salgın döneminde de hiçbir zaman taviz vermedik. Şubat ayında işsizlik yüzde 10. Depremin, savaşın ve salgının yaşandığı dönemde tarihinde şubat ayında iyi bir performans gösterdiğimiz dönem olmadı. Tamamen bu model sayesinde bunu başardık.
- Türkiye Ekonomi Modeli önümüzdeki süreçte dünyaya örnek olacak bir yapıya dönüşmüş durumda. Biz faizleri artırmayacağız dedik. Faiz artırımının handikaplarıyla karşı karşıya kaldı dünya. ABD'deki bankaların batması faiz artırımının bir sonucu oldu. Avrupa'da da faiz artırımını yavaşlattılar.
"ENFLASYONDA BEKLENTİLER OLUMLUYA DÖNDÜ"
- Türkiye çok ciddi potansiyele sahip. 6 Şubat'ta yüz yılın depremini yaşadık. Bu deprem dünyada herhangi bir ülkede olsa çok farklı olurdu. Bu ortamda Türkiye seçime gidiyor. Bu ülke potansiyel sahibi bir ülke. Önümüzdeki süreçte enflasyonun düşeceği beklentisinin oluşturulması gerekiyor. Kasım ayında yaşanan kırılmadan sonra insanlar bir düşünmeye başladı. Aralık ayında enflasyonun aşağı yönlü hareketi insanlar tarafından görüldü. Beklentiler olumluya döndü. Şu anda beklentiler yüzde 10'lara kadar düştü. Depreme rağmen biz herhangi bir kısıtlamaya gitmedik.
"NEDEN FİYATLARI DÜŞÜRMÜYORSUNUZ?" ELEŞTİRİLERİNE YANIT
- (Enerji fiyatları) Muhalefetin söylemi doğru değil. Yurt dışında fiyatlar düştü de bizim sübvanse ettiğimiz kısmı karşılamıyor ki. Biz hala sübvanse ediyoruz. Çok rahat biz şekilde şunu söyleyebiliriz: Mayıs ayından itibaren bu fiyatlardaki gevşeme çok daha görünür bir hale dönüşecek.
TOGG'A ÖZEL KREDİ
- Çok büyük bir talep var. Bankalarımız bu konuyla ilgili hazırlıklarını yapacaklar. Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra bu konu ilan edilecek.