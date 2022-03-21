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Bakan Nebati'den fırsatçılara açık uyarı: Üstlerine gideceğiz

21.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Salgının üstesinden geldiğimiz gibi Karadeniz’deki bu gerginliğin üstesinden de geleceğiz" açıklamasını yaptı. Nebati ayrıca fırsatçılık yapanlara da seslenerek, "Fırsatçılık yapıp yüksek kar elde etmeyi düşünüyorlarsa enflasyon timleri ile üstlerine gideceğiz" dedi.

Bakan Nebati'den fırsatçılara açık uyarı: Üstlerine gideceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde değerlendirmelerde bulunuyor.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

  • Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hızlı şekilde bütün problemleri bertaraf ettik. İki yıl önce salgın başladığında Türkiye zayıf düşecek, fabrikalar kapanacak dediler. Karamsarlar yine aramızda. Elhamdülillah 2020 yılını da 2021 yılını da dünyanın en fazla büyüyen ülkesi haline getirdik. Şimdi Karadeniz’de savaş var. İki yıl önce alınan kararları bir bir uygulamaya soktuysak yine öyle yapacağız. Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz.

KARADENİZ'DEKİ GERGİNLİĞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

  • Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Hükümetlerimizin uyguladığı bütün politikalarla sıkıntıların üstesinden geliyor. 20 Aralık’ta sabah, ‘tamam oldu, atık gidiyorlar’ diyenler saat 19’dan sonra kafalarını duvara vurdular. Salgın döneminde ihracat artacak dedik, üretim artacak dedik, işsizlik azalacak dedik artıramazsınız dediler. Ne oldu? Onlar duvarlara başlarını vurdular. 225 milyar doları aşan bir ihracat ve şubat sonu itibarıyla birikimli olarak 232 milyar dolar ulaşan bir ihracat… Dünya bir enflasyon kıskacında. Bu işlerin üstesinden geliyoruz. Kimseyi yarı yolda bırakmadık bundan sonra da bırakmayız. Salgının üstesinden geldiğimiz gibi Karadeniz’deki bu gerginliğin üstesinden de geleceğiz.

FIRSATÇILIK YAPANLARA UYARI: ÜSTLERİNE GİDECEĞİZ

  • Fırsatçılık yapıp yüksek kar elde etmeyi düşünüyorlarsa enflasyon timleri ile üstlerine gideceğiz. Önünü kapatacak her türlü bürokratik engelin üstüne gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısının önüne engel koyamaz.

  • Şu anda Türkiye aldığı önlemelerle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış dünyanın en önemli güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Hepimiz bir ülkü peşindeyiz. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. KDV’yi temel gıda da yüzde 1’e düşürdük. Çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Londra’ya da, Paris’e de, Körfez’e de, Japonya’ya da gideceğiz. Bu ülkenin çıkarları nereyi gerektiriyorsa oraya gideceğiz. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıraya kadar yükseldi.

MÜJDELERİMİZ VAR

Biz sizlere hizmet edeceğiz. Çünkü buranın bereketli toprakları var. Gayretkeş üreticimiz, ihracatçımız çalışkan insanımız var. 200 milyon doları aşan bir ihracatımız var. Elektrik tamam inşallah. Sulama hızlı bir şekilde çözüyoruz. KDV istisnası, vergi indirimi, stopajlar devam ediyor. Urfa büyümeye, yoluna çıkan engelleri aşarak yürümeye devam ediyor. Seçimlere gelmeden şehir hastanemizi açmış olacağız. Turkovac aşısını Urfa üretiyor.

Merak etmeyin biz sizin emrinizdeyiz. Her türlü kolaylığı yapacağız 830 bin hektarın sulamasını iki yılda tamamlıyoruz. 90 milyar liralık bir projenin ayrıntısını açıklayacağız.

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