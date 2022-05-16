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Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası ilk açıklama: 'Kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz'

16.05.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati,'Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.' dedi.

Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası ilk açıklama: 'Kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

Bakan Nebati toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" diyerek konut sektörü temsilcileri ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Bakan Nebati fırsatçıları yeniden çok sert bir dille uyardı.

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KONUT FIRSATÇILARINA NET UYARI

"Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" ifadelerini kullanan Nebati şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."

Bakan Nebati, sektör temsilcilerine enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü teşekkür ederken şunları paylaştı:

"Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız."


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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