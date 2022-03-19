Bakan Nebati'den petrol fiyatı açıklaması: Farkındayız...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide hedeflere ulaşılacağının altını çizen Bakan Nebati, "Çok daha iyi haberler gelecek, Türkiye fırsatlar ülkesi" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
Londra'dan geldik, öncesinde MİPİM'deydik. Çok sevgili Bakanımız Murat Kurum ile birlikte yer aldık. Türkiye tam bir ilgi alanı. Birinci sırada Türkiye. Bunu hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar. Fuarın gözde ülkelerinden biriydi. Türkiye yine öncü ülke konumunda önemli bir paydaş olmuştur.
Sonra Londra'ya geçtik. Alnımız açık bir şekilde gittiğimiz yere gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Ülkemizi yurtdışında şikayet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden taviz vermeyen ülke olarak gidin.
Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde gidiyoruz. Bu şekilde diplomasi forumunun bize verdiği özgüvenle gidiyoruz. Merak etmeyin bu ülke güçlü bir ülke ve bu ülkeye inanıyorlar, güveniyorlar. Şeffaf, açık sözlü, inançlı ve kararlıyız. Sorunlarımızın üstesinden gelecek enstrümanları kullanabileceğimizi bilerek gidiyoruz.
İhracatımız 225 milyar doları aştı. Yakın pazarlara tam bir üretim üssü olduğumuzu kanıtlayan başarı ile bunu yakaladık. Hedeflerimize ulaşacağız. Zorlukları halının altına süpürerek geçiştirelim mantığı ile çalışmıyoruz. İstikrarlı ve doğru adımlar atıyoruz. Gelin birlikte hissedelim diyerek büyüyoruz.
250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. "Enflasyonla da mücadele ediyoruz. İş üreterek yolumuza devam ediyoruz.
Artık çeyrek hesap hizmeti enflasyon adımlarıyla eşgüdümlü çalışıyor. Gıda komitesi, finansal istikrar komitesiyle bu adımları atmaya devam ediyoruz. Enflasyona karşı temel gıda ürünlerinde KDV'yi düşürdük, elektrik KDV'sini 18'den 8'e düşürdük. Kademeleri geçişleri sağlamaya çalıştık yönetiyoruz. Adımları sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz.
Oranların sadeleşmesi açısından önemli adımlar atıyoruz. 60 milyar liralık KGF alanı sağladık. Alacağınız tüm krediler üretim odaklı olacak şartımız var. Üretim yapın. Talimatlarımız net bir şekilde uygulanıyor. Aynen bizim enflasyonla mücadele timleri gibi. Elbette her şirket parasını kazanacak.
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