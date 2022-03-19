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Bakan Nebati'den petrol fiyatı açıklaması: Farkındayız...

19.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda petrol fiyatlarına ilişkin konuştu. "Zorlukların üstesinden geleceğiz diyen Nebati, "Petrol fiyatları yükseldi, farkındayız, enflasyonu olumsuz etkiliyor, farkındayız... Bunları gizlemiyoruz. Ama mücadelemizden geri adım atmıyoruz" dedi.

Bakan Nebati'den petrol fiyatı açıklaması: Farkındayız...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide hedeflere ulaşılacağının altını çizen Bakan Nebati, "Çok daha iyi haberler gelecek, Türkiye fırsatlar ülkesi" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

  • Londra'dan geldik, öncesinde MİPİM'deydik. Çok sevgili Bakanımız Murat Kurum ile birlikte yer aldık. Türkiye tam bir ilgi alanı. Birinci sırada Türkiye. Bunu hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar. Fuarın gözde ülkelerinden biriydi. Türkiye yine öncü ülke konumunda önemli bir paydaş olmuştur.

  • Sonra Londra'ya geçtik. Alnımız açık bir şekilde gittiğimiz yere gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Ülkemizi yurtdışında şikayet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden taviz vermeyen ülke olarak gidin.

  • Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde gidiyoruz. Bu şekilde diplomasi forumunun bize verdiği özgüvenle gidiyoruz. Merak etmeyin bu ülke güçlü bir ülke ve bu ülkeye inanıyorlar, güveniyorlar. Şeffaf, açık sözlü, inançlı ve kararlıyız. Sorunlarımızın üstesinden gelecek enstrümanları kullanabileceğimizi bilerek gidiyoruz.

  • Bu ülkeye güvenin. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor 2 yıldır. Dünya karşılaştığı olayın nasıl çözüleceğine ilişkin hesap yapamazken bizler aldığımız kararla Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Tüm dünya küçülürken, bizler Çin'den sonra en yüksek büyümeye sahip ülke olduk.

"İSTİKRARLI VE DOĞRU ADIMLAR ATIYORUZ"

  • İhracatımız 225 milyar doları aştı. Yakın pazarlara tam bir üretim üssü olduğumuzu kanıtlayan başarı ile bunu yakaladık. Hedeflerimize ulaşacağız. Zorlukları halının altına süpürerek geçiştirelim mantığı ile çalışmıyoruz. İstikrarlı ve doğru adımlar atıyoruz. Gelin birlikte hissedelim diyerek büyüyoruz.

    1. ayın sonundayız öncü göstergelerimiz çok iyi. PMI çok iyi, elektrik tüketimi gayet iyi. G20 ülkeleri içinde OECD ülkeleri içinde başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Antalya turizmin merkezi. 24,5 milyar Dolar üzerinde Turizm geliri elde ettik. Pandemi öncesine dönüyoruz. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. O kadar heyecanlı ve büyük bir ümitle geleceğe bakıyorum ki Allah'ın izniyle yanılmayacağım.
  • Birilerinin bir şeyler söylemesi, karamsarlık yayması sizi hiç rahatsız etmesin. Temkinli iyimserlik... Biz yolumuza devam edeceğiz. Varsın birileri farklı düşünsün korksun.

İHRACATTA 250 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

  • 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. "Enflasyonla da mücadele ediyoruz. İş üreterek yolumuza devam ediyoruz.

  • Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi kazançlı ülke olarak görmeye devam ediyor ve sık sık ziyaret ediyor. Genç istihdamı arttırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kalfalık döneminde öğrencilerin ücretlerini arttırdık. Hızlık destek programlarını arttırıyoruz. Genç girişimcilerimize gelir vergisinden istisna tanıyoruz.

"KUR ATAKLARINA KARŞI TEDİRGİNLİKLERİ GİDERİYORUZ"

  • Türkiye ve dünyaya özgün olarak sunduğumuz KKM ile kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Yanı başınızda savaş olacak kur öngörülmez olurdu, Fed açıklama yapacak kur öngörülemez olurdu. Son zamanlarda yaşadıklarımız kurun stabil olduğunu görüyoruz. Ekonominin geneline yayılan olumlu etkisini görüyoruz. Milli para birimimize lütfen güvenin. Bitti. Risklerin bertaraf edildiği, iyileştirildiği ve geleceğe güvenle bakan Türkiye'de olduğumuzu unutmayınız.

GIDA FİYATLARI VE ELEKTRİK FATURALARI

  • Artık çeyrek hesap hizmeti enflasyon adımlarıyla eşgüdümlü çalışıyor. Gıda komitesi, finansal istikrar komitesiyle bu adımları atmaya devam ediyoruz. Enflasyona karşı temel gıda ürünlerinde KDV'yi düşürdük, elektrik KDV'sini 18'den 8'e düşürdük. Kademeleri geçişleri sağlamaya çalıştık yönetiyoruz. Adımları sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz.

  • Oranların sadeleşmesi açısından önemli adımlar atıyoruz. 60 milyar liralık KGF alanı sağladık. Alacağınız tüm krediler üretim odaklı olacak şartımız var. Üretim yapın. Talimatlarımız net bir şekilde uygulanıyor. Aynen bizim enflasyonla mücadele timleri gibi. Elbette her şirket parasını kazanacak.

    • Ticaret Bakanlığımız İhracatı Geliştirme Anonim Şirketini kurduk. Kurumlar Vergisinde ihracat yapan şirketlerde 1 puanlık düşüş yaptık. İşverenlerimizin yükünü asgari ücretten vergiyi kaldırarak hafiflettik. OSB'lere gerekli destekleri verdik. Mega endüstri bölgelerinin gerçekleştirildiği sürece girdik.
    • Enerji fiyatları hızla yükseldi. Yeşil enerjiye geçişimizi sağlayacak önemli adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2 müjde açıkladı. Bir GES yatırımlarını tarımsal üretim yapan çiftçilerimize kaynaklar sağladık. Pazartesi ayrıntıları Urfa'da açıklayacağız. Tamamı bitmiş göletlerin sularını kullanılır hale getirecek müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. 90 milyar liralık büyük yatırımın detaylarını Urfa'da paylaşacağız.


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