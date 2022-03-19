Bakan Nebati'den petrol fiyatı açıklaması: Farkındayız...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide hedeflere ulaşılacağının altını çizen Bakan Nebati, "Çok daha iyi haberler gelecek, Türkiye fırsatlar ülkesi" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Londra'dan geldik, öncesinde MİPİM'deydik. Çok sevgili Bakanımız Murat Kurum ile birlikte yer aldık. Türkiye tam bir ilgi alanı. Birinci sırada Türkiye. Bunu hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar. Fuarın gözde ülkelerinden biriydi. Türkiye yine öncü ülke konumunda önemli bir paydaş olmuştur.

Sonra Londra'ya geçtik. Alnımız açık bir şekilde gittiğimiz yere gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Ülkemizi yurtdışında şikayet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden taviz vermeyen ülke olarak gidin.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde gidiyoruz. Bu şekilde diplomasi forumunun bize verdiği özgüvenle gidiyoruz. Merak etmeyin bu ülke güçlü bir ülke ve bu ülkeye inanıyorlar, güveniyorlar. Şeffaf, açık sözlü, inançlı ve kararlıyız. Sorunlarımızın üstesinden gelecek enstrümanları kullanabileceğimizi bilerek gidiyoruz.

Bu ülkeye güvenin. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor 2 yıldır. Dünya karşılaştığı olayın nasıl çözüleceğine ilişkin hesap yapamazken bizler aldığımız kararla Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Tüm dünya küçülürken, bizler Çin'den sonra en yüksek büyümeye sahip ülke olduk.