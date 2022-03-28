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Bakan Nebati gıda fiyatlarını düşürecek adımları tek tek anlattı! Kredilerde Ziraat Bankası...

28.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarını düşürecek adımları Hazine Bakan Nebati tek tek açıkladı. Bakan Nebati’nin aktardığı bilgilere göre bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığı, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağı vurgulandı. Meclis’te soru önergesine yanıt veren Nebati üreticinin, çiftçinin daha fazla destekçisi olacaklarını, tarımsal destek ödemelerinde gelir vergisi kesintisinin son bulduğunu belirtti.

Bakan Nebati gıda fiyatlarını düşürecek adımları tek tek anlattı! Kredilerde Ziraat Bankası...

Hükümet, yüzde 5 olarak koyduğu enflasyon hedefine doğru yol almak için girişimlerine başladı. Bu kapsamda ilk olarak gıda fiyatlarındaki fahiş fiyata savaş açan hükümetin yeni adımı tarım sektöründe oldu. Meclis gündemine taşınan konu için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den çok önemli bir açıklama geldi.

Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulduğunu belirterek, "Bu ödemeler üzerinden daha önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin ret ve iadesi mümkün hale getirildi. Basit usulde tespit olunan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettiği kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Esnaf ve küçük ölçekli iş sahibi mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları için yıllık beyanname vermelerine, diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde ise bu kazançlarını beyannameye dâhil etmemelerine imkân sağlandı" dedi.

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TARIMSAL SULAMADA KDV İNDİRİMİ

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini anımsattı.

Bakan Nebati, bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını belirterek, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağını vurguladı.

FİYATA YANSIMAYA YAKIN TAKİP

Gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal üretimi desteklemek için tarım destekleri 25,6 milyar liradan 29 milyar liraya çıkarıldı.
Gübre fiyatlarında indirim yapıldı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Nebati, hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını kaydetti.

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"ÇALIŞMA VE ANALİZLER YAPILIYOR"

Bakan Nebati önergede, "Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının elde edilmesi, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılması, vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefleri çerçevesinde çalışma ve analizler yapılmaktadır" dedi. (SABAH)

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Ziraat Bankası
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