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Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

09.12.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.

Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı iş adamlarının katılması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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