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Bakan Pakdemirli açıkladı: 200 metreye ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin’de yapımı süren Yusufeli Barajı’na ilişkin, "Günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökümünün gerçekleştiği baraj 200 metre yüksekliğe ulaştı" dedi.

Bakan Pakdemirli açıkladı: 200 metreye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin’de Yusufli Barajı’nın yerli ve milli kaynaklar ile Türk mühendisleri tarafından yapıldığını kaydetti. Pakdemirli, "Yusufeli barajı 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek ve dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak. Günümüz itibarı ile barajda 2 milyon 850 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 70 gerçekleşme sağlandı. Günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökümünün gerçekleştiği baraj 200 metre yüksekliğe ulaştı" dedi.

'YILLIK 1 MİLYAR 888 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİLECEK'

Bakan Pakdemirli, Türkiye için enerji ve arz güvenliği açısından Yusufeli Barajı’nın çok önemli olduğunu belirterek, "Yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan bu barajımızın tamamlanmasıyla 558 megawatt kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Barajın gövde yüksekliğinin 100 katlı gökdelen yüksekliğine eş değer olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı’nın büyüklüğünün anlaşılması bakımından gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabildiğini de vurguladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı,

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