FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli: TMO, fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattı

Bakan Pakdemirli: TMO, fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 12:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, 'Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (TMO), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık' ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: TMO, fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık.

Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyızTCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
Emekli maaşları ile ilgili flaş talepEmekli maaşları ile ilgili flaş talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!
Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Fiyatı kırmızı eti geçti! Kilosu 90 lira oldu
Fiyatı kırmızı eti geçti! Kilosu 90 lira oldu
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Doğal gazda yeni fiyatlar belli oldu
Doğal gazda yeni fiyatlar belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!
Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun Cemal Engiyurt.Senden başka fındığa sahip çıkan yok.Bu fiyat ve avantajlar hep Sn.Enginyurt sayesindedir.O dile getirmese,çabalamasa kimsenin aklına fındık üreticisi gelmiyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
KİT'lerin 2021 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2021 yılı personel alım usulleri belirlendi
Arçelik, Hitachi'yi 300 milyon dolara satın aldı
Japon devini 300 milyon dolara satın aldı
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gazda yeni fiyatlar belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.