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Bakan Pekcan 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu! Ticaret uzman yardımcısı alımı şartları neler? Ticaret uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2020 17:09 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını bildirdi. Peki, ticaret uzman yardımcısı alımı şartları neler? Ticaret uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır? İşte ticaret uzman yardımcılığı sınavı ile ilgili detaylar…

Bakan Pekcan 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu! Ticaret uzman yardımcısı alımı şartları neler? Ticaret uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 60 ticaret uzman yardımcısı alımı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Pekcan paylaşımında, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı. Şimdi vatandaşlar tarafından ticaret uzman yardımcısı alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor.

TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yaptığı paylaşımda, "https://personel.ticaret.gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi. İlgili linkte ticaret uzman yardımcılığı sınavı ile ilgili bilgiler de bulunuyor. Buna göre Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacak.

ticaret uzman yardımcısı alımı

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU LİNKİ

TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.

TİCARET UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları 18 Aralık 2020 ile 28 Aralık 2020 tarihleri arasında Bakanlığın kurumsal internet sitesi olan www.ticaret.gov.tr üzerinden gerçekleştirilece ve duyuruda belirtilmiş olan süre içerisinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Aynı zamanda adaylar, söz konusu bölümlerden sadece bir tanesi için başvuruda bulunabilecek.

Başvurular 28.12.2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Başvuruların kabul edilmesi için son başvuru saatine kadar sınav ücretlerinin yatırılması gerekiyor. Aynı zamanda sınav ücretinin Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgiler çerçevesinde yatırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra resmi internet sitesinde, sınav ücretinin kişiye ait banka hesaplarından yatırılması ve mutlaka başvuru esnasında kişinin kendi adına ait IBAN numarasının bildirilmesi gerektiği belirtiliyor. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava girmeye hak kazanamayan adayların sınav ücretleri başvuru esnasında sisteme girilmiş olunan kendi adlarına ait IBAN numarasına iade edilecek.

TİCARET UZMAN YARDIMCISI SINAVI BAŞVURU LİNKİ

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınav yeri ile sınav saati ise adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek. Adayların, sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekiyor. Sözlü sınav ise Ankara'da yapılacak ve sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile beraber Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

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