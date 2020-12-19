Bakan Pekcan 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu! Ticaret uzman yardımcısı alımı şartları neler? Ticaret uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 60 ticaret uzman yardımcısı alımı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Pekcan paylaşımında, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı. Şimdi vatandaşlar tarafından ticaret uzman yardımcısı alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bakanlığımızca 60 Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.



Sınav için başvuru ve detaylar internet sitemizde yer almaktadır.



Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.



Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru linki:https://t.co/B4BdHxY173 pic.twitter.com/ynuqsJznP9 — Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 19, 2020 TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI NELER? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yaptığı paylaşımda, "https://personel.ticaret.gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi. İlgili linkte ticaret uzman yardımcılığı sınavı ile ilgili bilgiler de bulunuyor. Buna göre Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacak.

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU LİNKİ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAVINA KATILMA ŞARTLARI a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.), c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.), ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,