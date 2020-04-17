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Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyat,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bekliyoruz 16tl domates dstıyorl
hemen hemen tüm mağaza bakkal marketler yapıyor hatta medikalciler bile yapıyor fırsatçılık
Bereketli ramazan geldi fiyatlar gene tavan yapar
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