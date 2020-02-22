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Bakan Pekcan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada "Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı

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Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan, tekstil sektörü, giyim,

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