Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın başlayacak Vilnius ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki ilk Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Protokolü'ne Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas ile imza atacak.

Bakan Pekcan'a, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak temaslarında iş insanları heyeti eşlik edecek. "JETCO 1. Dönem Toplantısı" ve "Türkiye-Litvanya İş ve Yatırım Forumu"na katılacak Pekcan, ayrıca ikili görüşmelerde bulunacak.

JETCO toplantısında Türk heyetine Bakan Pekcan, Litvan heyetine Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas başkanlık edecek. Toplantıda, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve müteahhitlik konuları ele alınacak. İki ülke arasındaki ticaretin dengeli artırılması amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edileceği toplantıda, enerji, ulaştırma, KOBİ'ler, bilim ve teknoloji, çevre, tarım, sağlık ve turizm konularındaki iş birliği imkanları değerlendirilecek.