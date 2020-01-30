FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak

Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Pekcan, beraberindeki heyetle Türkiye ile Litvanya arasında ilk kez gerçekleştirilecek Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidecek - DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Yavuzer: - "Türkiye ile Litvanya arasında imzalanacak JETCO Protokolü hem iki ülkenin ticaretinin gelişmesine hem de Türk ve Litvan iş insanlarının iş birliği ile üçüncü ülkelere ihracat yapabilmesine zemin oluşturacak"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın başlayacak Vilnius ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki ilk Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Protokolü'ne Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas ile imza atacak.

Bakan Pekcan'a, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak temaslarında iş insanları heyeti eşlik edecek. "JETCO 1. Dönem Toplantısı" ve "Türkiye-Litvanya İş ve Yatırım Forumu"na katılacak Pekcan, ayrıca ikili görüşmelerde bulunacak.

JETCO toplantısında Türk heyetine Bakan Pekcan, Litvan heyetine Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas başkanlık edecek. Toplantıda, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve müteahhitlik konuları ele alınacak. İki ülke arasındaki ticaretin dengeli artırılması amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edileceği toplantıda, enerji, ulaştırma, KOBİ'ler, bilim ve teknoloji, çevre, tarım, sağlık ve turizm konularındaki iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Toplantının ardından iki ülke arasında JETCO Protokolü imzalanacak.

- İş ve Yatırım Forumu gerçekleştirilecek

Diğer taraftan JETCO toplantısıyla eş zamanlı, iki ülkenin iş insanlarının geniş katılımlarıyla İş ve Yatırım Forumu da düzenlenecek. Pekcan ve Vaiciunas, burada iş insanlarına seslenecek. Forum kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Litvanya'nın muadil kuruluşu Enterprise Lithuania arasında da bir mutabakat zaptı imzalanması öngörülüyor. Pekcan ayrıca, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jaroslav Narkeviç ile de bir araya gelecek.

Türkiye ile Litvanya arasında ticaret hacmi geçen yıl 562,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Litvanya'da Türk müteahhitlerinin 222,7 milyon dolarlık 7 müteahhitlik projesi bulunuyor.

- Görüşmeler, Türkiye'nin turizmle sağlanan hizmet ihracatını artıracak

DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer, AA muhabirine, söz konusu toplantılara Litvanya ve Türkiye'den çok sayıda firma temsilcisinin katılacağını söyledi.

Toplantılara sivil toplum kuruluşlarından da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) katılım göstereceğini belirten Yavuzer, burada özellikle teknoloji konularında iş birliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmesini beklediklerini bildirdi. Yavuzer, toplantılara, Türkiye'den gemi, teknoloji sektörlerinin yanı sıra ev gereçleri üreticileri ve turizm sektörü firmalarının da katılacağını vurguladı.

Türkiye'nin turizm gelirleri açısından Litvanya'nın büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Yavuzer, 2018'de 200 bin Litvan turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2019'da bu rakamın 240 bine çıktığını aktardı. Yavuzer, ziyaret artışının ortalama 160 milyon dolarlık ek hizmet ihracatı sağladığına dikkati çekerek, Türkiye'ye Litvan turist sayısını artırmak için görüşmelerin yapılacağını dile getirdi.

- Üçüncü ülkelerde iş birliği için yatırımlara zemin oluşturacak

Öte yandan, Baltık ülkelerine ihracatını artırmak isteyen Türk firmalarının da Litvanya'da yatırım yapmak istediklerini ifade eden Yavuzer, "Bu lokasyon Avrupa ve Rusya pazarlarını geliştirmek için çok önemli. Litvanya'daki yetkilileri ve iş insanlarını üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını değerlendirmek ve Türkiye'nin bu yöndeki çalışmalarını anlamak için ülkemize davet edeceğiz." dedi.

Yavuzer, Türkiye'nin Litvanya'ya ihracatında örme giyim eşyası, örülmemiş giyim eşyası, yaş meyve, makineler, demir çelikten eşya ve elektrikli cihazların önemli potansiyel barındırdığını bildirdi. Bu ülkenin Türkiye'ye ihracatında ise makineler, plastikler, elektrikli cihazlar ve ölçüm cihazları tıbbi ürünlerin ön plana çıktığını kaydetti.

Söz konusu toplantıların iki ülke açısından önemine dikkati çeken Yavuzer, "Türkiye ile Litvanya arasında imzalanacak JETCO protokolü hem iki ülkenin ticaretinin gelişmesine hem de Türk ve Litvan iş insanlarının iş birliği ile üçüncü ülkelerde ihracat yapabilmesine zemin oluşturacak." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
İşte 2020 yılı enflasyon tahminiİşte 2020 yılı enflasyon tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Gökhan Yavuzer, JETCO, Litvanya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Litvanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Başvuru ücretine 20 euro zam

Başvuru ücretine 20 euro zam

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Takasbank 'TaşıtTakas Sistemi'ni uygulamaya başlıyor

Araç alım satımında yeni dönem

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık’ta yüzde 13.2 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık’ta yüzde 13.2 arttı

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

BKM - Kamuda toplam kartlı ödeme 1 trilyon liraya yaklaştı (2)

BKM - Kamuda toplam kartlı ödeme 1 trilyon liraya yaklaştı (2)

Çerkezköy TSO sınırları aşıyor

Çerkezköy TSO sınırları aşıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.