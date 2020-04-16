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Bakan Selçuk açıkladı: Özel huzur evleri ve engelli bakım merkezleri ücretleri karşılanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıkladı: Özel huzur evleri ve engelli bakım merkezleri ücretleri karşılanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."

"15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz"

Öte yandan Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz. Kısa çalışma ödemelerinin uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler yapılacak. 3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakım ihtiyacı,

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