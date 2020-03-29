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Bakan Selçuk'tan engelli aylığı ve evde bakım yardımı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan engelli aylığı ve evde bakım yardımı açıklaması

Ayrıntılar geliyor...

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Zehra Zümrüt Selçuk, engelli aylığı, bakım yardımı,

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