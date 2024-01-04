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Bakan Şimşek: 2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek

04.01.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

Bakan Şimşek: 2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2024'te büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek.

Daha destekleyici finansal koşullar sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. Emtia fiyatları muhtemelen oynaklık arz edecek.

İhracatta iyimser olmak için AB'deki kademeli toparlanma sebep olarak karşımıza çıkıyor.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR VAR"

OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. OVP'yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var.

Dünya enflasyonu nasıl indirdiyse biz üç aşağı beş yukarı aynı çerçeveyi OVP'ye yansıttık ve şu an uygulama evresindeyiz. Bizde enflasyon yüksek olduğu için parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Enflasyonu toparlayacak seviyeye çıkacak ve bir süre sıkı kalacak.

Bizde fiyat istikrarını destekleyecek bir mali disiplinin tesisi gerekiyor. Sürdürülebilir bir cari açık ve rezerv birikimi... Bunlar programımızın hedefleri. Şu anda hem çekirdek hem manşet enflasyonun son aylardaki trendi, program hedeflerimizle uyumlu gidiyor. Ocak ayı istisna, bu her sene böyledir ama trendin esas itibarıyla bozulmasını beklemiyoruz.

"KREDİ NOTUNDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Öngörülebilirlik nispeten arttı. Kredi notunda artış bekliyoruz, görünümde güncellemeler başladı. Uzun vadeli finansmana erişim başladı. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık.

"KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI EN ÖNEMLİ EKSENLERİMİZDEN BİRİ OLACAK"

Daha adil bir vergi sistemini arzuluyoruz. Kayıt dışılığın azaltılması 2024 ve sonrası için en önemli eksenlerimizden biri olacak.

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