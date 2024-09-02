Bakan Şimşek dış ticaret hakkında: "Ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Ağustos ayının dış ticaret açığını açıkladı. Bolat'ın açıklamasına göre, ağustos ayında ihracatın 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, dış ticarette iyileşmenin ağsutos ayında da devam ettiğini aktararak, "Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı" cümlelerini kurdu.

Şimşek, "Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in tam açıklaması şu şekilde:



"Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı.

Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz.

Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."