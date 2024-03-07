Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası yolda!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan program sayesinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini dile getirdi. Şimşek, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini belirtti. Zorunlu afet sigortasıyla depremlere karşı konutları korumak için getirilen zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletilmesi planlanıyor.

Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz.

Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.

Düşük tek haneli enflasyon öngörülebilirliği artırıyor, kaynakların verimli alanlara yönelmesini sağlıyor. Bu sene uygulanan program sayesinde Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek.





