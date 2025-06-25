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Bakan Şimşek 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu! '6 yılın en düşük seviyesine inmesi...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde düşüşün devam ettiğini belirterek, "Hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu! '6 yılın en düşük seviyesine inmesi...'

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi.

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Haziranda enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğine dikkati çeken Şimşek, hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldığını belirtti.

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Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurt içi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Enflasyon Mehmet Şimşek
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