Bakan Şimşek son açıklanan verileri değerlendirdi! "OVP hedefleri ile uyumlu gidiyor"

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün iş gücü istatistikleri, dış ticaret endeksi ve sanayi üretim endeksini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8 oldu. Sanayi üretim endeksi ise yüzde 3,9 oranında azaldı. Dış ticarette ise ihracat yüzde 0,9 oranında artarken; ithalat yüzde 3,1 oranında arttı.

DENGELENME DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden TÜİK'in verilerini değerlendirdi. Şimşek, yılın 7 ayında istihdamın 600 bin kişi arttığını ifade ederek ekonomide dengelemenin devam ettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek'in X paylaşımı şu şekilde:



"İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu.

Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı.

İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak.

İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz"