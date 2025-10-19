FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Şimşek'ten ABD temasları için "Artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz" değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını bildirerek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'ten ABD temasları için "Artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz" değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Şimşek ten ABD temasları için "Artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz" değerlendirmesi 1

Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını aktaran Şimşek, "Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Şimşek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmakKozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmak
400 bin TL'ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar400 bin TL'ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.