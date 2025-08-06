Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 2025, 2026 ve 2027 enflasyon beklentisi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyona dair önemli mesajlar geldi. Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerine ifade ederek "Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerimizi koruyoruz. Dezenflasyon süreci için gerekli koşullar büyük ölçüde devrede. Dezenflasyon öngördüğümüz rota doğrultusunda ilerliyor" dedi.

Reuters'a konuşan Bakan Şimşek, bu yıl enflasyonun TCMB tahmin aralığı olan yüzde 19-29 bandında tamamlanacağını 2026 yılında yüzde 20'nin altına 2027 yılında ise tek haneli seviyelere ineceğini açıkladı. Şimşek ekonomik büyümenin bu yıl Orta Vadeli Program hedefi olan yüzde 4'ün bir miktar altında gerçekleştirebileceğini sözlerine ekledi.

Şimşek, "Para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyona güçlü destek sağlarken, maliye politikasının artan eşgüdümü de bu çabayı tamamlıyor" dedi.

Petrol fiyatları, ek gümrük vergileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarını "yukarı yönlü sınırlı risk" oluşturan unsurlar arasında sıralayan Şimşek "olası şoklara karşı gerekli adımları atarak dezenflasyonun kesintiye uğramasını önleyeceğiz" dedi.