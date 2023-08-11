FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten enflasyon ve OVP açıklaması: Eylül'ün başında açıklayacağız

Bakan Şimşek'ten enflasyon ve OVP açıklaması: Eylül'ün başında açıklayacağız

11.08.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programı açıklayacakları tarihi duyurdu. Şimşek enflasyonla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'ten enflasyon ve OVP açıklaması: Eylül'ün başında açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gittiklerini belirten Şimşek, “Yeni dönemde bizim en büyük önceliğimiz tabii ki makro finansal istikrarın pekiştirilmesi. Onun için bildiğiniz gibi para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi, ki bir kerelik bir etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini maksim kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var. Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız” dedi.

“REESKONT KREDİLERİNİ ŞİMDİ GÜNLÜK 5 KATINA ÇIKARTMA KARARI ALDIK”

Bakan Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması ile Türkiye’nin büyüme yönünde ivme kazanabileceğini kaydetti. İhracatın artırılmasına yönelik ihracatçının finansmana erişim sorununu çözmek için reeskont kredilerini 5 katına çıkardıklarının altını çizen Şimşek, “Fiyat istikrarı sağlandığında ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 1923-2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman 1 puan daha yukarıdayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O büyüme potansiyelimizi, performansımızı artırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın, 100 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan 1 trilyon dolara denk geliyor. Dolayısıyla eğer biz fiyat istikrarını sağlayabilirsek, ki bu konuda kararlıyız, büyüme ivmemizi yukarıya çekebiliriz. Bu Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacaktır. Bizim en büyük önceliğimiz ihracat. İhracatı önceliklendirdiğimizi nereden anlayacaksınız? İhracat reeskont kredilerini biz şimdi günlük 5 katına çıkartma kararı aldık. Yani günlük 350 milyon lira civarında bir kaynak tahsis edilmişti, şimdi biz onu günlük 1.5 milyara çıkartma kararı aldık. Dolayısıyla ihracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz" diye konuştu.

1

“KÖRFEZ'DEN ÇOK ÖNEMLİ İMKANLAR TÜRKİYE’YE TAHSİS EDİLECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyareti hatırlatan Şimşek, bunun önemli bir ziyaret olduğunu söyledi. Buradan gelecek kaynakları ihracatçıların finansman erişimine ulaşmasındaki engellerin kaldırılmasına kanalize edeceklerini vurgulayan Şimşek, “Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. İnanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabii ihracat yapmak için üretim lazım, üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üreten kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları yatırımlara yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Yatırım ve üretim için istihdam ve ihracat lazım” diyen Bakan Şimşek, şöyle devam etti: "Bu döngü Türkiye’yi müreffeh yapacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor. Sadece krediyle, sadece iş taleple büyüye bir ekonomi sürdürülebilir bir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün öncelikle dirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi politikalarını, kredi politikalarını, teşvik politikalarını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz.”

2

“ÜRETİMİN ÖNÜNDE, İHRACATIN ÖNÜNDE BİR DARBOĞAZ YOK”

Doğu ve Güneydoğu’da yatırımcılara büyük destekler verildiğini belirten Şimşek, “Bugün biz bir merkezin açılışı için bir aradayız. Düşük, orta, düşük teknolojiden bahsetmiyoruz. Aslında ürün niteliği ön planda olan, bunu geliştirmeye yönelik bir Ar-Ge merkezinin açılışında beraberiz. Burada bütün bu sıçramayı yapmak için tüm koşullar var. Genç bir nüfus var, üniversitemiz var. Eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. Beşeri sermaye anlamında Batman’ın potansiyeli büyük, alt yapıda eksiklik yok. Havayolundan karayolu bağlantısına kadar demiryolu anlamında bütün altyapıya da ciddi yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımlar devam edecek. Beşeri sermaye var ve eğitimli insan noktasında dışarıdan nitelikli insan da çekmemiz gerekiyor. Nitelikli yöneticiler, Ar-Ge elemanları çekmek gerekiyor. Şuan buraya Almanya’dan gelen bile var. Dolayısıyla altyapıda bir darboğazımız yok. Üretimin önünde, ihracatın önünde bir darboğaz yok. Yetişmiş eleman noktasında üniversitemiz buranın ihtiyaçlarına göre bölümlerini önceliklendiriyor. Teşvikte var, Ar-Ge merkezlerine çok ciddi teşvikler veriyoruz ama burada 100 lira yatırım yapana 6. bölge olması hasebiyle 118 liralık destek veriyoruz. Kurumlar vergisinden gelir vergisine kadar, faiz teşvikinden KDV muafiyetine kadar bütün 6. bölgedeki illerimize 12 yıla kadar teşvikler veriyoruz. Şimdi de vizyon sahibi insanlara, girişimcilere ihtiyacımız var. Batman’da da bu girişimcilik ruhunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP’TE BİR EKİP RUHU VAR”

Gaziantep’te yıllarca milletvekilliği görevinde bulunduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, kentte bir ekip ruhu olduğunu ve bunun da bölgeye kazandırdığını söyledi. Birbirine güvenen, birlikte çalışan, beşeri menfaatini önceliklendiren bir ekip ruhu olduğunu ifade eden Şimşek, “Bugün çok şükür valimizle, milletvekillerimizle, STK’larımızla, iş adamlarımızla bu ekip ruhunu, birbirine güvenen ve birlikte çalışan, belli bir amaç doğrultusunda ülkemize katma değer oluşturmak, istihdam oluşturmak, ihracat yapmak yani ülkemizin ve Batman’ımızın refahını artırmak başka hiçbir gündemimiz yok. Dolayısıyla bu ekip ruhunu da pekiştirdiğimiz zaman bu potansiyeli gerçekleştirebiliriz. İleride bugün tohumlarını attığımız bu çabalar sayesinde belki sadece Türkiye’nin güneydoğusu, doğusu değil daha geniş bir coğrafyada birçok ilin yöneticisi, girişimcisi için Batman ilham kaynağı olacak” dedi.

Bireysel konulardan ziyade ülke ekonomisine katkı sunacak her konuyu ve projeyi destekleyeceklerinin altını çizen Şimşek, şöyle devam etti:
“Ben Batman’ımızın kendi bölgesinde Türkiye’nin önemli bir büyüme motoru olacağına inanıyorum. Burada bir ekip ruhuyla bu potansiyelin gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben ve ekibim Ankara’da bütün Türkiye’nin hizmetindeyiz. Sorunların çözümünde her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Makro konularda yanınızdayız. Benden bireysel sorunların çözümünü istiyorsanız zor, tam aksine eğer organize sanayi bölgesini ikiye üçe katlarsak, ilave 500 fabrika devreye girerse o zaman belki ilave 50 bin istihdam ihtiyacı olacak. Belki Batman’da istihdam anlamında yeterli eleman bile bulunamayacak. Size hayal gibi gelebilir ama her şey hayallerle gerçekleşir. Bu söylediklerimizin hiçbiri de hayal değil. Çünkü şu anda sırada bekleyenler var. Yapacağımız tek şey valimiz işi gücü bırakacak, hangi bölgede OSB kurulacaksa onun takibini yapacağız. En önemli konumuz iş, aş. Çünkü biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Hizmet siyaseti esastır. Öbürleri sadece yapıcı olmayan eleştirel bir yaklaşımla sürekli bir şekilde olumsuzlukları ön plana çıkartıyor. Tabii ki eksikliklerimiz olabilir, tabii ki eleştiriye açığız. Yapıcı eleştirinin başımızın üstünde yeri var ama önemli olan ortaya çözüm koyabilmektir. Ortaya çözüm koyabildiğimiz ölçüde biz başarılı oluruz.”

Yapılan konuşmaların ardından Ar-Ge merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Bakan Şimşek ile Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve il protokolü birlikte kesti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cevdet Yılmaz, finans dünyası ile buluştu! Dikkat çeken mesajlarCevdet Yılmaz, finans dünyası ile buluştu! Dikkat çeken mesajlar
Coca-Cola İçecek (CCI) ikinci çeyrek bilançosunu açıkladıCoca-Cola İçecek (CCI) ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı
Fındığın tamamından katbekat fazla! "Çok sevindirici bir rakam"Fındığın tamamından katbekat fazla! "Çok sevindirici bir rakam"
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.