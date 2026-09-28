Bakan Şimşek'ten fon açıklaması! "Tedbirleri almaya devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtirken, söz konusu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını açıkladı.

"İLGİSİ BULUNMAYAN KİŞİ VE ŞİRKETLERE İŞLEM YAPILMAYACAK"

Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır."

FON YATIRIMCILARI İÇİN ADALET BAKANLIĞI İLE KOORDİNASYON

Fon yatırımcılarının haklarına ilişkin de mesaj veren Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek yatırımcıların meşru haklarının gözetildiğini ifade etti.

PİYASAYA LİKİDİTE MESAJI

Şimşek, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki olası etkilerine karşı gerekli adımların atılacağını da belirtti.

"Başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz" diyen Şimşek, kamuoyuna süreçle ilgili yetkili kurumların açıklamalarını takip etme çağrısında bulundu.

Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.



Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.



Adalet… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 28, 2026

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Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır