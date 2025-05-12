Bakan Şimşek'ten PKK'nın fesih kararının ardından değerlendirme

Bugün PKK terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Terör örgütü tarafından yapılan açıklama sonrası siyasi liderlerden açıklamalar gelmeye başladı. Dünyanın da yakından takip ettiği bu gelişme ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada terör örgütünün fesih kararını maliye yönden değerlendirerek şu sözleri kullandı:



“Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır.

Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek.

Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı"