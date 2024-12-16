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Bakan Şimşek'ten vergi beyanları için açıklama: 'Tutarsızlık bulunan işletmeleri araştırıyoruz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.12.2024 11:10
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, X hesabı üzerinden, "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten vergi beyanları için açıklama: 'Tutarsızlık bulunan işletmeleri araştırıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maliyeden kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara inceleme" haberine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimleri artırdıklarına dikkat çekti.

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Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz.

Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz"

mehmet şimielk

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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