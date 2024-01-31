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Bakan Şimşek yeni turizm hedefini açıkladı: 82 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.01.2024 12:22 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik." dedi. Şimşek, 2028'de turizmden 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Şimşek yeni turizm hedefini açıkladı: 82 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek turizm verilerini değerlendirdi. "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik" diyen Şimşek, "2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı.Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz.
2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır." değerlendirmesini yaptı.

(https://twitter.com/memetsimsek/status/1752618420384768024ps://)

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